No Flow, Bolsonaro defende viagem à Rússia: "tudo o que foi tratado com Putin foi cumprido"

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL), em entrevista ao Flow Podcast, nesta segunda-feira, 8, defendeu a viagem que fez à Rússia às vésperas da guerra do país contra a OTAN na Ucrânia. A viagem da comitiva presidencial foi realizada entre os dias 14 e 18 de fevereiro, alguns dias antes da guerra.

“Tratamos de muita coisa. Uma delas foi os fertilizantes. Nosso agronegócio depende disso. O mundo sem o Brasil passa fome. O nosso agronegócio sem fertilizantes, além da nossa insegurança alimentar, coloca em risco a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo”, declarou.

Ele ainda disse que conversou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que o pediu para aderir ao boicote contra a Rússia, mas Bolsonaro destacou que as relações econômicas com a Rússia dobraram e, portanto, aderir aos boicotes seria inviável. “Sou presidente do Brasil”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Se eu tivesse poderes para acabar com a guerra é sinal que eu tinha muito mais poder para que ela não fosse iniciada. E fui conversar com Putin antes do início da guerra, quando ninguém sabia. E tudo o que foi tratado com Putin foi cumprido, em especial a questão dos fertilizantes”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O agro é basicamente a locomotiva da nossa economia, é a sua segurança alimentar, é o preço dos alimentos que você paga aí. E vou tratar de questões do Brasil. Não quero guerra, nós temos cerca de 600 mil familiar de ucranianos que vivem aqui no Paraná”, continuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.