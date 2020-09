No Mato Grosso, Bolsonaro volta a causar aglomeração sem máscara

Ao desembarcar em Sinop, Jair Bolsonaro cumprimentou apoiadores aglomerados no aeroporto em busca de um aperto de mão edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a causar aglomeração durante agenda oficial nesta sexta-feira, 18, no Mato Grosso. Ao desembarcar em Sinop, Bolsonaro cumprimentou apoiadores aglomerados no aeroporto em busca de um aperto de mão.

Sem máscara, ele segurou crianças no colo, que também não faziam uso do equipamento de proteção, e até um cachorro, que chegou ao colo do presidente entregue por apoiadores

E a popularidade como tá? Kkkkk pic.twitter.com/0JsxjopYXq — Vítor Hugo (@MajorVitorHugo) September 18, 2020

