No Mato Grosso, ministro da Agricultura destaca importância de políticas públicas ao pequeno produtor

O ministro Carlos Fávaro também reafirmou a vocação do agronegócio brasileiro para a produção ambientalmente consciente edit

247 - Em reunião com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura (Fetagri) na sede da Superintendência Federal de Agricultura (SFA), no Mato Grosso, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro reafirmou a vocação do agronegócio brasileiro para a produção ambientalmente consciente e ressaltou a importância de políticas públicas para o crescimento dos pequenos produtores rurais, informa o Canal Rural.

O ministro afirma que a proposta do novo governo Lula é criar um programa de fomento à recuperação de pastagens com linhas especiais para os pequenos produtores

O ministro da Agricultura compartilhou um vídeo em sua conta no Twitter em que discursa a trabalhadores rurais sobre a importância do respeito à democracia, afirmando que o governo será rigoroso "com quem financia, banca ou faz atos antidemocráticos".

Volto a Mato Grosso para falar com os trabalhadores rurais e dizer que a palavra de ordem no governo do presidente @LulaOficial é democracia. O momento é de construir pontes e aplicar o rigor da lei àqueles que a afrontam. Precisamos disso para o desenvolvimento sustentável pic.twitter.com/GszlUs4YM9 January 27, 2023

