No momento da vacinação contra Covid-19, idosos passam a comemorar a volta de Lula ao jogo (vídeo)

Revista Fórum - Idosos que estão se vacinando contra a Covid-19 no Brasil têm aproveitado a oportunidade para se manifestar politicamente. Já são inúmeros os exemplos de pessoas que, no momento da imunização, ergueram placas ou disseram frases contra o presidente Jair Bolsonaro em em defesa das vacinas e do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesta sexta-feira (12), começou a circular nas redes sociais mais uma foto de uma manifestação política do tipo, mas desta vez com um novo componente: Lula.

“Cura da Covid = vacina. Cura do Brasil = Lula 2022”, diz uma placa segurada por uma senhora no momento da aplicação da vacina. A imagem foi compartilhada pela página da Mídia Ninja no Instagram. Fórum tenta obter mais informações sobre a idosa e quando a foto foi tirada.

"Duas alegrias minhas, foi a inocência de Lula e a vacina". Dona Gildete, Caruaru, Pernambuco. 10/03/2021#LulaFalaAoBrasil pic.twitter.com/alk72is80i March 10, 2021

