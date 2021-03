No país do “risco PT”, entregadores fazem fila para receber marmitas doadas em SP

247 - Entregadores de aplicativo, que entregam comida mas não possuem vale alimentação pelo trabalho ou qualquer outro tipo de vínculo trabalhista, fazem fila na paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, para terem acesso à marmitas distribuídas para moradores de rua.

Segundo reportagem do portal UOL, espremidos sob a marquise da igreja, eles aguardaram até as 18h30, quando as portas foram abertas e todos puderam se abrigar na nave principal do edifício. Logo em seguida, as marmitas começaram a ser distribuídas.

O entregador Lucas Pereira, 21, explica que o aplicativo do iFood indica os restaurantes denominados pontos de apoio —em que os trabalhadores podem tomar água, café, higienizar as mãos, recarregar os celulares e ir ao banheiro.

Não há, porém, um auxílio para que os trabalhadores se alimentem. "Tem alguns restaurantes em que a gente consegue pegar marmita de graça, mas aí não tem nada a ver com o iFood. É por conta do próprio restaurante", diz ele.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.