No Piauí, Bolsonaro faz terrorismo eleitoral e usa fake news do "CPX" para atacar Lula

Em caminhada no Alemão, Lula usou um boné com a sigla "CPX", que faz referência a "complexo". Bolsonaristas espalharam a mentira de que as letras estão associadas a uma quadrilha

247 - Jair Bolsonaro (PL) fez um ato de campanha neste sábado (15) no Piauí, onde fez um discurso inflamado contra seu adversário, o ex-presidente Lula (PT), com terrorismo eleitoral e uso de fake news.

Ele reafirmou ter sido o responsável pela obra de transposição das águas do Rio São Francisco, mas mais de 80% das obras foram feitas nos governos Lula e Dilma Rousseff (PT). "Hoje, o ladrão quer voltar, mas não trouxe água para o Nordeste. Agora, fala que vai dar picanha com cerveja. Mentiroso, sem caráter e ladrão".

Bolsonaro ainda acusou Lula de ter 'roubado' R$ 900 bilhões da Petrobrás, o que não é verdade. O ex-presidente foi inocentado de todas as acusações das quais foi alvo.

O chefe do governo federal ainda usou fake news do "CPX" para atacar Lula. “Esse ladrão, no BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] fez obras para fora do Brasil. Não olhou para o seu povo, não olhou para os mais pobres, não olhou para o desenvolvimento. Olhou apenas para seus amigos, seus cupinxas e seus CPX". Em caminhada no Complexo do Alemão, Lula usou um boné com a sigla "CPX", que faz referência a "complexo". Bolsonaristas, porém, espalharam a mentira de que as letras estariam associadas a uma facção criminosa do Rio de Janeiro.

Bolsonaro também fez terrorismo eleitoral ao dizer que, se eleito, Lula implementará “banheiros unissex", liberará a comercialização de drogas, o aborto e permitirá "invasões de terras”.

