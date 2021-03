No STF, defesa de Lula tenta suspender julgamento sobre suspeição de desembargadores do TRF4

Advogados do ex-presidente argumentam que a maioria dos temas do julgamento já estariam sendo debatidos edit

247 - A defesa do ex-presidente Lula encaminhou pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que seja suspenso o julgamento no plenário virtual da Segunda Turma da Corte que pode declarar, ou não, a suspeição dos desembargadores do TRF4 (Tribunal Regional Federal da Quarta Região) João Pedro Gebran Neto e Carlos Eduardo Thompson Flores no caso do sítio de Atibaia.

Os advogados do ex-presidente argumentam que a maior parte dos temas que seriam julgados na Segunda Turma já estariam sendo debatidos.

