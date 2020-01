No TJ, relator vota por anulação da quebra de sigilos bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro

O desembargador Antônio Carlos Amado votou pela anulação da decisão da primeira instância que quebrou o sigilo de Flávio Bolsonaro. Após o voto a sessão foi suspensa. As duas desembargadoras que ainda votarão pediram mais tempo para decidir edit

247 - O desembargador Antônio Carlos Amado, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, votou pela anulação da quebra de sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro e pela concessão de habeas corpus.

Após o primeiro voto a sessão foi suspensa porque as outras duas desembargadoras que votarão pediram mais tempo para decidir. A continuação da sessão ainda não tem data definida.