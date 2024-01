No TSE, Múcio diz que democracia brasileira saiu "machucada" do 8 de janeiro

Apoie o 247

247 - O ministro da Defesa, José Múcio, anunciou nesta terça-feira (23) durante as audiências públicas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que as Forças Armadas estão à disposição para zelar pela democracia do Brasil, informa o UOL. Em seu breve discurso, Múcio expressou preocupações com o estado atual da democracia brasileira, afirmando que "saímos com ela machucada" após os atentados golpistas de bolsonaristas no dia 8 de janeiro de 2023.

Múcio ressaltou o interesse das Forças Armadas em contribuir para a preservação da democracia, destacando a importância de restaurar a fraternidade e o bom convívio no país. Ele mencionou a existência de grupos que buscam manter um "clima de insatisfação". "Saímos com nossa democracia machucada, nossa fraternidade deixou de ser exercida, o nosso bom convívio deixou de ser exercido. Existem alguns que querem manter esse clima de desavença e desassossego, mas a nossa arma é a forma fraterna que o brasileiro tem de respeitar a diferença".

Durante a sessão, que também contou com a presença da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, foram discutidas propostas para as eleições municipais deste ano. O TSE divulgou, no início do mês, dez minutas de resoluções abordando temas como organização das eleições, propaganda eleitoral, e auditoria e fiscalização. O primeiro dia de audiência se concentrou em questões como pesquisas eleitorais, auditoria e fiscalização, sistemas eleitorais e atos gerais do processo eleitoral. A agenda para o próximo dia inclui discussões sobre sugestões para minutas de registro de candidatura, fundo de campanha e prestação de contas eleitorais.

