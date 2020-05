No Twitter, Moro cita mortes pela Covid-19 e fala em "cenário difícil" após demissão de Nelson Teich

247 - O ex-ministro da Justiça Sergio Moro usou as redes sociais para criticar de forma sutil a demissão de Nelson Teich do Ministério da Saúde após menos de um mês à frente do cargo . “Cenário difícil, em plena pandemia, 13.993 mortes até ontem [quinta]. Números crescentes a cada dia. Cuide-se e cuide dos outros”, escreveu Moro no Twitter.

Assim como Teich, Moro sofreu um processo de desgaste constante promovido por Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Moro deixou o governo acusando Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal.

Confira a postagem de Sergio Moro sobre o assunto.

Cenário difícil, em plena pandemia, 13993 mortes até ontem. Números crescentes a cada dia. Cuide-se e cuide dos outros. — Sergio Moro (@SF_Moro) May 15, 2020

