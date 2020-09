No Twitter, Olavo diz que STF "deu um chute no c*" de Bolsonaro e prega "guerra total" contra a Corte

“Não se iluda, presidente. A atitude do STF é, simplesmente, GUERRA TOTAL”, escreveu o astrólogo e guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, nas redes sociais. Ainda segundo ele, "o Bolsonaro dá um afago ao STF e em resposta recebe um chute no cu” edit

247 - O guru do bolsonarismo, o astrólogo Olavo de Carvalho, pediu uma “guerra total” ao Supremo Tribunal Federal (STF) . Segundo ele, “O Foro de São Paulo já controla todo o sistema brasileiro, com a ajuda do STF e a cumplicidade ao menos passiva da elite militar”. “Não se iluda, presidente. A atitude do STF é, simplesmente, GUERRA TOTAL”, escreveu Olavo em uma série de postagens nas redes sociais neste sábado (12).

Ainda conforme Olavo, “O Bolsonaro dá um afago ao STF e em resposta recebe um chute no cu”. Postagens vieram na esteira do comparecimento de Jair Bolsonaro à posse do novo presidente do STF, ministro Luiz Fux, que aconteceu nesta semana. Em seu discurso, Fux disse que não irá aceitar ataques à Corte.

Nesta sexta-feira (11), o também ministro do STF Celso De Mello determinou que Bolsonaro preste depoimento presencial, e não por escrito, no âmbito do inquérito que apura uma tentativa de interferência política por parte do presidente na Polícia Federal

O Foro de São Paulo já controla todo o sistema brasileiro, com a ajuda do STF e a cumplicidade ao menos passiva da elite militar. — Olavo de Carvalho (@opropriolavo) September 12, 2020

Não se iluda, presidente. A atitude do STF é, simplesmente, GUERRA TOTAL. https://t.co/sxE8Rjb05s — Olavo de Carvalho (@opropriolavo) September 12, 2020

O Bolsonaro dá um afago ao STF e em resposta recebe um chute no cu. September 12, 2020

A omissão COVARDE E PORCA da elite militar, que parecia ter orgasmos cada vez que mentiam contra ela, deixou que o poder comunolarápio crescesse até se tornar incontrolável. — Olavo de Carvalho (@opropriolavo) September 12, 2020

Desde a décadaa de 90, com apenas umas dúzias de processos judiciais, sem golpe nem ameaça de golpe, as Forças Armadas teriam podido mudar o curso da História nacional, salvando o país do domínio comunolarápio. Preferiram não fazer PORRA NENHUMA. — Olavo de Carvalho (@opropriolavo) September 12, 2020

