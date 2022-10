No WhatsApp, agente da PRF diz que blitzes deste domingo miram eleitores de Lula

Apoie o 247

247 - O policial rodoviário federal Adalberto Alfredo Schumann postou em grupo de WhatsApp formado por colegas da corporação uma selfie comemorando o bloqueio determinado pela cúpula da corporação de rodovias visando impedir o acesso de eleitores simpatizantes do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), especialmente os do Nordeste, às urnas no segundo turno, que acontece neste domingo (30).

“Ó a cara de alguém que tá preocupado com as determinações do ministro…”, postou Schumann na rede social. “Só cumprindo o cartão programa e correndo atrás dos eleitores do Lula que saíram do cercado para voltar (sic) e não conseguiram voltar (sic)”, completou o agente.

A postagem faz referência à decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, realizada no sábado (29), proibindo qualquer operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) contra veículos utilizados no transporte público de eleitores em todo o país.

De acordo com a revista Piauí, “cartão programa é como os policiais rodoviários denominam as diretrizes de policiamento para determinada data, vindas da cúpula da PRF. No caso de Schumann, que está lotado no Distrito Federal, a cúpula a que se refere é a superintendência da corporação do DF e do diretor-geral, Silvinei Vasques”

No sábado, Vasques utilizou o Instagram para anunciar apoio à reeleição de Jair Bolsonaro (PL). A postagem foi apagada pouco depois. Neste domingo (30), Vasques encaminhou um ofício às superintendências da PRF dizendo que a decisão de Moraes “não impôs qualquer limite ao exercício da regular atividade fiscalizadora da Polícia Rodoviária Federal”.

Ainda segundo a reportagem, um outro agente da PRF, identificado como Ricardo Cardoso Dutra, também lotado em Brasília, “reencaminhou no mesmo grupo a mensagem postada por uma terceira pessoa como resposta ao post de Schumann. Diz o seguinte: ‘Vocês estão salvando o país. Minhas continências. Só fazendo o previsto e cumprindo a lei’. Era o contrário, claro: a determinação legal, vindo do TSE, proibia as operações para não prejudicar nenhum eleitor. Outro policial, Jeferson Espindola, piloto de helicópteros da PRF, cumprimentou Schumann: ‘Faça o que estiver previsto na lei, afinal o Xandão [Alexandre de Moraes] tá fazendo o que é previsto na lei. O jogo é para todos! Dentro das 4 linhas das suas atribuições, arrocha os incautos’”.

A operação da PRF, concentrada na Região Nordeste - onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga as pesquisas de intenção de voto - contou com a participação do ministro da Justiça, Anderson Torres, responsável pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com jornalista Andréia Sadi, do G1, Torres “foi escalado por Jair Bolsonaro (PL) para colocar em prática o plano da campanha bolsonarista envolvendo o bloqueio de rodovias visando impedir o acesso de eleitores simpatizantes do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), especialmente os do Nordeste, às urnas no segundo turno, que acontece neste domingo (30)”.

