Noblat cobra batida da PF na casa de Heleno

247 - Após operações da Polícia Federal contra o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) para apurar um esquema de espionagem ilegal na agência, o jornalista Ricardo Noblat cobrou pelo X, antigo Twitter, nesta segunda-feira (29) uma ação da PF contra o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República.

"Quando a PF vai bater na casa de general Heleno, ex-chefe de Ramagem, para investigar a 'Abin paralela'?", questionou Noblat.

No governo Bolsonaro, a Abin era subordinada ao GSI e, portanto, a agência e seus servidores atuavam sob o comando de Heleno. O suposto esquema criminoso na Abin envolvia o monitoramento ilegal, sem autorização judicial, da geolocalização dos aparelhos celulares de autoridades públicas e opositores de Jair Bolsonaro (PL). Os investigados podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.

