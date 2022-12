Noblat sobre fuga de Bolsonaro: "sabe muito bem o que fez e tinha medo de ser preso"

Apoie o 247

247 - Em artigo publicado no Metrópoles, o jornalista Ricardo Noblat afirma que "com a fuga para não ser preso, a obra de Bolsonaro está completa".

Para ele, a fuga é porque "sabe muito bem o que fez em todas as estações dos últimos quatro anos e tinha medo de ser preso se permanecesse aqui".

O jornalista reforça ainda que "o país terá de reconstruir com a celeridade necessária as bases para que nunca mais volte, e para que ninguém igual ou parecido com ele venha um dia a sucedê-lo".

"Bolsonaro abandonou o país sem completar seu mandato e deixou os custos de sua fuga para o Tesouro Nacional, alimentado pelo dinheiro de impostos que todos pagamos. Ou melhor: que a maior parte dos brasileiros paga, porque a outra, dos mais ricos e remediados, tem meios e modos de não pagar nada ou quase nada", destacou Noblat.

Noblat afirma que o governo Bolsonaro deixou um país mais armado, os militares politicamente mais ativos, e uma democracia que sofreu graves abalos, embora tenha triunfado.

"O maior desafio que o presidente eleito tem pela frente não será governar melhor que o seu antecessor, tarefa fácil por comparação, mas o de pacificar o país como prometeu durante a campanha. Não é sobre esquerda e direita, é sobre os que prezam o Estado de Direito e têm ódio e nojo de ditaduras de qualquer cor", frisou.

E conclui: "O bolsonarismo precisa ser reduzido a pó. É trabalho de todos, não só dele".

