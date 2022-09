Nogueira recua de férias a uma semana das eleições após má repercussão do caso na campanha de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - Não pegou bem o pedido de férias do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), nos bastidores da campanha de Jair Bolsonaro (PL). Pressionado pela repercussão ruim do pedido, a uma semana das eleições, Nogueira recuou e teve que desistir do descanso. As informações são da jornalista Andréia Sadi , do G1.

"Vou suspender minhas férias para a campanha", afirmou Nogueira, em conversa com a jornalista.

>>> Com Bolsonaro em baixa, Ciro Nogueira abandona e tira férias para ajudar campanha de aliados no Piauí

Segundo informações do blog, o pedido de férias de Nogueira, que é coordenador da campanha de Bolsonaro, foi feito com o objetivo de atuar na campanha de sua ex-mulher, Iracema Portella (PP), que é candidata a vice na chapa de Sílvio Mendes (União Brasil) ao governo do Piauí.

No Piauí, a campanha de Sílvio Mendes tentou não ser associada a Bolsonaro, mesmo com a vice sendo do PP e com vínculo com Ciro Nogueira.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o apoio de Nogueira a Bolsonaro é visto como um possível obstáculo a uma recomposição com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso o petista vença a eleição presidencial.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.