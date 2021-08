Nome de André Mendonça se enfraquece e Aras pode ser plano B do Senado para o STF

Renascimento da candidatura de Aras é consequência do enfraquecimento de André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro edit

247 - O nome do procurador-geral da República, Augusto Aras, começa a se consolidar como um plano B de senadores para ocupar a vaga de Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal (STF).

O renascimento da candidatura do procurador-geral é consequência do enfraquecimento do nome de André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro para o cargo, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

A aprovação do nome de André Mendonça ficou mais difícil depois que Jair Bolsonaro pediu o impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes.​

Para que o nome de Aras vingue, no entanto, são necessários vários movimentos: Bolsonaro teria que retirar o nome de Mendonça e mandar o de Aras no lugar. E os bolsonaristas têm repetido que Bolsonaro não fará isso.

