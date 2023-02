Nos EUA, Anielle discute retomada de ações conjuntas contra o racismo

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que acompanha o presidente Lula (PT) em viagem aos Estado Unidos, vai tratar como representantes do governo norte-americano uma pauta bilateral de combate ao racismo.

A reunião é um pedido de entidades do movimento negro nos EUA para a retomada de ações conjuntas entre os dois países para promover a igualdade racial.

O Japer, sigla em inglês para Ação Conjunta para Eliminaçaõ da Discriminação Étnico-Racial, foi uma demanda defendida por 10 organizações do movimento negro brasileiro em carta conjunta enviada tanto a Lula quanto a Biden. O acordo foi firmado em 2008 entre as duas nações.

“Nesta manhã embarco para os EUA, ao lado do presidente Lula, numa agenda de trabalho em defesa da democracia na região e para a retomada do acordo entre os países para enfrentamento ao racismo e fortalecimento da população negra, o Japer”, escreveu a ministra em sua conta no Twitter. “Vai ser um momento importante para reposicionar o Brasil como liderança global de combate ao racismo”, completou.

Vai ser um momento importante para reposicionar o Brasil como liderança global de combate ao racismo. Visitaremos também o National Museum of African American History and Culture, para trocarmos sobre iniciativas relacionadas à memória. February 9, 2023

"O governo brasileiro já recebeu a sinalização do governo dos EUA para a retomada do programa, que prevê o mapeamento da desigualdade racial no acesso à Justiça, no direito à cidade, às oportunidades econômicas e educacionais", destaca reportagem da CNN.

Na agenda da ministra está prevista uma reunião com a representante especial para Justiça e Igualdade Racial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Desirée Cormier Smith, além de um encontro na Casa Branca. Ela também deve visitar o Museu Nacional da História e Cultura Afro-americana.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.