Nos EUA, Olavo de Carvalho diz que militares no Brasil "vivem encostadinhos"

O astrólogo e guru do Bolsonarismo, Olavo de Carvalho, voltou a criticar os militares ao comentar a indicação do general Braga Netto para a Casa Civil, que elevou para cinco o número de ministros militares no governo Jair Bolsonaro. Segundo Olavo, a indicação é boa, uma vez que os militares brasileiros ficma “encostadinhos no canto deles”.

“Se você pega um cara do Exército e põe num cargo qualquer, ele não está exercendo uma função militar. Aqui nos Estados Unidos, todos os presidentes e todos os ministros têm carreira militar”, disse Olavo segundo reportagem do jornal O Globo.

“Eu fico feliz com a participação do Exército na vida política e social porque o Exército brasileiro, ao contrário do americano, não tem presença na sociedade. Eles vivem encostadinhos no canto deles e viram pessoas tímidas. Agora os militares estão presentes, estão participando da vida social. Acho ótimo, tem que colocar mais militar, encher de militar”, completou.

O guru bolsonarista disse, ainda, que não exerce influência e que a perda de espaço, evidenciada com a supressão de atribuições do assessor palaciano Filipe Martins, um dos nomes mais fortes do "olavismo" no Planalto, não significa muito para ele.

“ Você acha que eu fico dando instrução pro pessoal que está lá no governo? A única instrução que eu dei para os meus alunos é que saíssem. Fossem para casa estudar, largassem dessa merda de ser funcionário público”, disparou.

Ainda segundo a reportagem, o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro pode ser considerado “maravilhoso”, com redução da criminalidade e a recuperação da economia., e que Bolsonaro, mesmo com todos os defeitos do mundo, ainda é "mil vezes melhor" do que o PT.