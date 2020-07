Nos EUA, Weintraub faz pose com bala de arma de fogo e insinua que a extrema-direita deva pegar em armas

247 - O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, que é investigado em dois inquéritos – um deles no Supremo Tribunal Federal - e fugiu do Brasil para os Estados Unidos, utilizando privilégios como o passaporte diplomático, usou as redes sociais para publicar uma foto segurando um projétil de arma de fogo e pedir aos seus seguidores para que “não abandonem a luta”.

“Muitas vezes, a liberdade e a vida de sua família dependerão de pequenos detalhes. Você é o principal responsável pelo seu destino. Nunca abandone a luta pela liberdade”, postou no Twitter.

Weintraub é investigado pela Justiça Federal do Distrito Federal, por meio de um inquérito aberto incialmente no STF pelo crime de racismo. O inquérito foi aberto em abril em razão das declarações do então ministro contra a China. Na ocasião, Weintraub satirizou o modo de falar dos chineses em postagens nas redes sociais.

Em um outro inquérito, que tramita o STF, Weintraub é investigado por atacar os ministro da Corte durante uma reunião ministerial realizada em abril, quando disse que colocaria “esses vagabundos” do Supremo na prisão.

Confira a postagem de Abraham Weintraub sobre o assunto.

Muitas vezes, a LIBERDADE e a VIDA de sua família dependerão de pequenos "detalhes". Você é o PRINCIPAL responsável pelo seu destino. NUNCA abandone a LUTA pela LIBERDADE! pic.twitter.com/nAqMSsRHMO — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) July 9, 2020

