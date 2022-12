"Nós não temos o direito de entregar para os nossos filhos um país pior", diz Uchôa

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista à TV 247, o jurista e professor Marcelo Uchôa falou sobre o compromisso do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a reconstrução do Brasil e sobre os desafios que o presidente terá diante do rastro de destruição deixado pelo governo Bolsonaro.

Uchôa integrou o grupo de trabalho de Direitos Humanos da equipe de transição e disse que mesmo diante do caos que recebeu o Brasil, “ele está com uma motivação fora do comum para tentar recolocar esse país nos trilhos”. “Lula conta com uma multidão de pessoas querendo ajudar - até voluntariamente - porque nós não temos o direito de entregar para os nossos filhos um país pior, se a gente já viu que pode ser melhor”, pontua Uchôa.

"Nós vamos nos esforçar, pois sabemos como é que se governa. As pessoas vão respeitar novamente o país. Isso vai se construído na mesma proporção em que esses grupos de direita vão se desfazendo [de bolsonaritas em frente aos quartéis]”, pontua Uchôa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.