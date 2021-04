"Nosso erro foi ter tido condescendência", diz Celso Amorim sobre militares

247 - O ex-chanceler Celso Amorim, que foi ministro da Defesa do governo Dilma Rousseff, afirmou que os governos Lula e Dilma erraram ao ter "condescendência” com posturas consideradas inadequadas de generais da ativa.

Em entrevista à agência alemã DW Brasil, Celso Amorim defendeu que uma posição mais firme deveria ter sido tomada em situações de desrespeito à prevalência do poder civil.

"Deixaram pessoas com uma visão menos afinada com a prevalência do poder civil. É uma dificuldade intrínseca deles, que se expressou não por ser governo do PT”, afirmou o ex-chanceler.

"No conjunto da obra, sem pensar em uma ação específica, acho que o nosso erro foi ter tido um pouco de condescendência nesses aspectos. Não em temas como a remuneração e condições adequadas para defender o país. Isso é justo e tinha que ser reivindicado. Mas, em algum momento, você tem que adotar uma posição mais firme", afirmou.

