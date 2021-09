Nota de Bolsonaro é a rendição mais humilhante da história, diz Ciro Gomes

Ciro Gomes afirmou que a nota de Jair Bolsonaro, publicada para apaziguar a situação com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, é “a prova de que ele não tem mais autoridade política nem moral de governar o país” edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O vice-presidente do PDT, Ciro Gomes, afirmou que a nota de Jair Bolsonaro, publicada nesta quinta-feira, 9, para apaziguar a situação com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi “a rendição mais ridícula e humilhante de um presidente em toda história mundial”.

Segundo Ciro, a nota é “a prova de que ele não tem mais autoridade política nem moral de governar o país”.

“Sinceramente não sei se sua nota traz mais alívio ou vergonha. Não deixa de trazer certo alívio momentâneo, porque sua covardia, sendo maior que sua irresponsabilidade, nos livra temporariamente de um desenlace mais dramático”, afirmou o pedetista no Twitter.

PUBLICIDADE

A nota que Bolsonaro divulgou há pouco é a rendição mais ridícula e humilhante de um presidente em toda história mundial. E a prova de que ele não tem mais autoridade política nem moral de governar o país. — Ciro Gomes (@cirogomes) September 9, 2021

Porém nos traz uma imensa vergonha porque é a confirmação final de que nosso amado Brasil tem -ou tinha- como presidente um personagem insano e destituído de qualquer hombridade moral. PUBLICIDADE September 9, 2021

Um fato que não mais surpreenderia nem mesmo os incautos seguidores que, hoje, ele empurrou para a desgraça e o ridículo, abandonando-os, em meio à batalha, como o mais covarde dos comandantes. — Ciro Gomes (@cirogomes) September 9, 2021

PUBLICIDADE

Só uma coisa é certa : este homem acaba de produzir a mais sensata insensatez de toda a história política brasileira.

E um insensato deste calibre não pode continuar presidente, pois é um risco permanente para o país. — Ciro Gomes (@cirogomes) September 9, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE