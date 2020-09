Nota de R$ 200 começa a circular na próxima quarta-feira (2), diz BC

O Banco Central informou que a nova nota de R$ 200 vai começar a circular nesta quarta-feira, 2. A nova nota será a sétima cédula do Real e terá como imagem o lobo-guará. Serão produzidas 450 milhões de unidades da nota de R$ 200, segundo o BC edit

247 - A nova nota de 200 reais vai entrar em circulação na próxima quarta-feira, 2. De acordo com explicações do BC, a necessidade de uma nova cédula veio para suprir a demanda do dinheiro em espécie.

O site do Banco explica: “desde o início da pandemia da Covid-19, é possível observar um aumento do uso de dinheiro em espécie. Em momentos de incerteza como é o caso de uma pandemia, dinheiro simboliza segurança. Pessoas e empresas fizeram saques para constituir reserva.”

A matéria da CNN Brasil destaca que “ainda segundo a autoridade monetária, o volume de dinheiro vivo em circulação subiu de aproximadamente R$ 260 bilhões no fim de março para R$ 350 bilhões em meados de agosto. A variação representa uma alta de 35% em pouco menos de cinco meses.”

