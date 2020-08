Nota de Salles intensifica conflito com ala militar e arrisca sua permanência no governo Bolsonaro

O ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, emitiu uma nota na terça-feira que desagradou aos integrantes do núcleo duro do governo Jair Bolsonaro. Salles já reclamou de que estava sendo “fritado” pelos militares, e criticou os generais Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e Braga Netto, da Casa Civil, no comunicado edit

247 - Após o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, emitir uma nota na terça-feira (25) alertando que, por falta de verbas, a pasta de sua responsabilidade iria paralisar todas as atividades de combate ao desmatamento na Amazônia e no Pantanal, integrantes do núcleo duro do governo Jair Bolsonaro, que foram pegos de surpresa, passaram a avaliar que a permanência do ministro é incerta. A reportagem é do jornal O Globo.

Salles destacou na nota que “o bloqueio atual de cerca de R$ 60 milhões de reais para IBAMA e ICMBIO foi decidido pela Secretaria de Governo/SEGOV e pela Casa Civil”. As pastas da Secretaria de Governo/SEGOV e da Casa Civil são comandadas pelos generais Luiz Eduardo Ramos e Braga Netto, respectivamente, o que intensificou desentendimento existente entre o ministro do Meio Ambiente com a ala militar do governo.

Há alguns meses, Salles relatou a pessoas próximas que estava sendo “fritado” pela ala militar, tentando mudar de pasta na Esplanada. A interlocutores, o ministro demonstrou que está cansado de “apanhar sozinho”, acrescenta a reportagem.

