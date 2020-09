Nova cédula de R$ 200 começa a circular nesta quarta, diz BC

247 - O Banco Central (BC) informou que a nova nota de R$ 200 será lançada às 13h30 desta quarta-feira (2). A cédula, com a imagem do lobo-guará, deve circular no mesmo dia. A informação é do portal G1.

A imagem da foto, desenho, cor e informações de segurança permanecem em sigilo, sendo revelados quando a cédula entrar em circulação, acrescenta a reportagem.

