"Nova corrida do ouro": 1,8 mil estão no Rio Madeira para garimpo ilegal, diz reportagem

247 - Com mais de 300 balsas no Rio Madeira, mais de 1,8 mil garimpeiros estão no município de Autazes, no Amazonas, numa “nova corrida de ouro” com mineração ilegal, informa o portal Amazônia Real. A região é uma das mais preservadas da Amazônia Ocidental, destaca o jornal.

A bióloga e secretária de Meio Ambiente do município, Elaine Galvão, afirmou ao portal que "os comunitários se sentem apreensivos até de denunciar porque têm medo, mas eles trouxeram essas denúncias porque estão preocupados com o impacto que vão sofrer”.

Na quarta-feira, 24, O Ministério Público Federal (MPF) expediu uma recomendação pedindo a adoção emergencial de ações para retirada de garimpeiros ilegais que se instalaram no Rio Madeira, próximo à comunidade de Rosário, no município de Autazes, a 113 km de Manaus.

Segundo o vice-presidente, general Hamilton Mourão, a Polícia Federal e a Marinha preparam uma ação de repressão aos garimpeiros ilegais que estão atuando no rio Madeira, no Estado do Amazonas, e afirmou que existe uma suspeita de envolvimento do tráfico de drogas.

