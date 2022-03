Nova gestão do Inep propõe repetir questões do ENEM

Segundo servidores antigos do instituto, o grupo não tem experiência prévia com a montagem e aplicação do Enem e não apresenta perfil técnico para tomada de decisões edit

247 - Os novos gestores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC), estão propondo que a prova do Enem 2022 seja realizada com questões repetidas de edições anteriores. Segundo o grupo de gestores, um dos motivos é a “falta de assunto” em virtude da escassez do Banco Nacional de Itens (BNI) que reúne questões aprovadas para o exame, informa o UOL.

No documento interno que já foi enviado ao presidente do Inep, Danilo Dupas, os gestores alegam a “possibilidade de reutilizar 4.680 itens, que foram aplicados para milhões de candidatos nas edições realizadas no Enem, não haverá a necessidade de executar novos pré-testes para viabilizar as edições 2022 e 2023".

Ainda de acordo com reportagem do UOL, o documento é assinado por:

Robério Alves Teixeira, coordenador-geral de Instrumentos e Medidas --é tenente do Exército e assumiu o posto no início deste mês;

Michele Cristina Silva Melo, diretora de Avaliação da Educação Básica --braço direito do presidente do Inep, ela está no cargo desde janeiro de 2022;

Ricardo Freitas da Silva, coordenador-geral de Desenvolvimento da Aplicação --foi nomeado em fevereiro;

Jôfran Lima Roseno, diretor de Gestão e Planejamento --é auditor de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União e assumiu também em fevereiro.

Os quatro novos coordenadores entraram no Inep após a pior crise do instituto, em novembro do ano passado, quando dezenas de servidores pediram exoneração de seus cargos com o objetivo de pressionar a saída de Dupas, que permaneceu no cargo.

Os antigos servidores sinalizam que a nova diretoria não tem experiência prévia com a montagem e aplicação do Enem e não apresenta perfil técnico para tomada de decisões.

