Nova versão do Minha Casa, Minha Vida permitirá a compra de imóveis usados

247 - A nova versão do programa Minha Casa, Minha Vida, lançada nesta terça-feira (14) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, permitirá a compra de imóveis usados. Antes era permitida somente a construção de novas unidades. A compra de casas ou apartamentos usados por meio do programa estará disponível para as famílias com renda entre R$ 2.640 e R$ 8 mil. O financiamento é subsidiado com dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com taxas de juros menores.

De acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (15) pelo jornal O Globo, na faixa de renda de até R$ 2.640, que é o foco principal da nova versão do programa, será permitido a compra de imóveis novos, para incentivar a construção de novas moradias e a geração de emprego. Nesta faixa, o governo federal gasta até 95% do valor do imóvel com recursos do Tesouro.

O ministro das Cidades, Jader Filho, disse nessa terça que a gestão de Lula pretende construir dois milhões de novas habitações em todo o Brasil até 2026.

