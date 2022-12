Nove chefes de Estado já confirmaram presença na posse de Lula

Apoie o 247

247 - O embaixador Fernando Luis Lemos Igreja afirmou, nesta quarta-feira (7), que nove chefes de Estado confirmaram presença na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ocorrerá no dia 1 de janeiro. “A expectativa do Itamaraty é que a posse tenha um número grande de autoridades internacionais, o maior desde a redemocratização”, disse a socióloga e futura primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, de acordo com o Metrópoles.

Segundo o diplomata, já foram confirmadas as presenças do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz; dos presidentes da Argentina (Alberto Fernández), Angola (João Lourenço), Bolívia (Luis Arce), Cabo Verde (João Maria Neves), Costa Rica (Rodrigo Chaves), Guiné Bissau (Umaro Sissoco Embaló), Timor Leste (José Ramos-Horta), além do rei da Espanha, Felipe VI. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi convidado, mas ainda não se manifestou.

A equipe de transição de governo espera que 300 mil pessoas compareçam à cerimônia. Janja disse que a equipe de transição está debatendo com o cerimonial uma forma de substituir a salva de 21 tiros de canhão. “Conversamos com o GT de Direitos Humanos e o barulho afeta os autistas, é uma demanda desse grupo”, disse.

