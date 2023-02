Novo Bolsa Família será lançado na quinta-feira, diz Wellington Dias

Apoie o 247

247 - O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, afirmou, nesta terça-feira (28), que o novo Bolsa Família será relançado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na próxima quinta-feira (2). “Na próxima quinta-feira teremos aqui um momento especial com a apresentação do novo Bolsa Família”, disse Dias, segundo o Metrópoles.

Dias ressaltou que “no programa vai constar o compromisso de R$ 600, o acréscimo de R$ 150 por criança, e terá uma regra que leva em conta a renda per capita e o tamanho de cada família para que a gente tenha mais justiça nessa transferência de renda”.

Nesta terça-feira, ao anunciar a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), extinto durante o governo Jair Bolsonaro (PL), Lula afirmou que o novo Bolsa Família terá “muita novidade”. “A gente vai voltar a fazer o que o povo brasileiro precisa. A gente vai voltar a cuidar desse país com carinho e com amor”, afirmou.

O novo modelo do Bolsa Família deverá alcançar cerca de 21,86 milhões de famílias, com recursos de R$ 13,2 bilhões. O valor médio recebido por família é de R$ 606,91.

