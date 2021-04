Novo chanceler já elogiou a Agenda 2030 da ONU, atacada por Bolsonaro

247 - Durante participação em seminário sobre diplomacia e inovação científica em 2017, Carlos Franco França, novo chanceler nomeado depois da demissão de Ernesto Araújo, disse que a Agenda 2030, da ONU, que lista 17 objetivos a serem alcançados por todos os países do mundo até o fim da década, era um “marco no regime internacional de meio ambiente” e em termos de diplomacia científica e tecnológica.

Na época, França era diretor interino do Departamento de Temas Científicos e Tecnológicos do Ministério das Relações Exteriores.A opinião destoa da do seu novo chefe. Em 2019, Jair Bolsonaro disse que a Agenda 2030 contém "nefasta ideologia de gênero e o aborto". Na ocasião, ele vetou artigo que incluía a realização das metas de desenvolvimento sustentável da ONU do Plano Plurianual 2020-2023, informa o Painel da Folha de S.Paulo

No Congresso e no Itamaraty acredita-se que França será um chanceler mais profissional e menos ideológico e bélico que o antecessor, Ernesto Araújo.

