Novo chanceler vai manter alinhamento com EUA e Israel

247 - O substituto de Ernesto Araújo à frente do Itamaraty, Carlos Alberto França mudará o tom e o estilo pessoal, mas a orientação política do Ministério continuará conservadora.



O Brasil não abandonará a aproximação com Israel nem o posicionamento conservador em foros multilaterais. Mas sairão de cena o combate ao “globalismo” e ao “narcossocialismo”, expressões usadas por Ernesto Araújo, a ojeriza às instituições multilaterais, e os atritos públicos com a China, destaca a jornalista Patrícia Campos Mello na Folha de S.Paulo

O ministério continuará a ser comandado pelo ministro, em conjunto com o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República, e o assessor internacional da Presidência, Filipe Martins.





