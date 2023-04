Novo comandante unifica cadastros do Exército e da Polícia Federal e endurece acesso a armas

Apoie o 247

247 - Após quase dois anos de negligência por parte de seus antecessores, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro de Paiva tomou uma medida significativa para aprimorar a segurança pública. Ele assinou uma portaria conjunta com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, com o objetivo de unificar os cadastros de armas do Exército e da Polícia Federal. Essa ação possibilitará o compartilhamento de dados e informações entre o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp) e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma), do Exército.

O Sinesp é um sistema mantido pelo Ministério da Justiça e é utilizado pelas polícias estaduais e federais como uma ferramenta essencial para rastrear armas, contendo dados como o Banco Nacional de Boletins de Ocorrência. Por sua vez, o Sigma é o sistema responsável pelo registro de armas dos CACs (Colecionadores, Atiradores e Caçadores), bem como das armas pertencentes aos militares das Forças Armadas e das Polícias Militares. Com a unificação desses cadastros, haverá um melhor compartilhamento de informações e uma maior eficiência na rastreabilidade de armas, contribuindo para a segurança e o combate ao crime no país.

De acordo com reportagem do jornal Estado de S.Paulo, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro de Paiva, que recentemente assumiu a chefia do Exército, tem demonstrado um compromisso em buscar soluções efetivas para melhorar a segurança pública. Sua ação de resgatar a medida que estava esquecida na gaveta por anos é um passo importante na busca por um sistema mais integrado e eficiente de controle de armas, visando aprimorar a segurança da população brasileira.

