Novo Datafolha medirá impacto do aumento dos combustíveis e da morte de Bruno e Dom na corrida eleitoral

Na última rodada da pesquisa, em maio, o ex-presidente Lula teve 54% dos votos válidos. Com o desempenho, o petista venceria a eleição já no primeiro turno

247 - Uma nova rodada da pesquisa Datafolha será divulgada na quinta-feira (23), e será realizada em dois dias, entre a quarta-feira (22) e a própria quinta, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo. A última pesquisa do instituto sinalizou para a possibilidade de vitória do ex-presidente Lula (PT) já no primeiro turno do pleito. O petista aparecia com 54% dos votos válidos.

A nova rodada da pesquisa pode ser ainda pior para Jair Bolsonaro (PL), porque medirá a reação da população ao novo aumento dos combustíveis, anunciado na sexta-feira (17), e à morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. A pesquisa perguntará diretamente aos 2.556 entrevistados sobre a morte da dupla.

Os entrevistadores também perguntarão se a população tem conseguido comprar comida suficiente e vão querer saber sobre a inflação, além do grau de confiança no governo Bolsonaro.

A pesquisa também pode ser decisiva para Ciro Gomes (PDT), que apareceu com somente 7% das intenções de voto no último levantamento. Há pressão dentro do PDT para que o ex-ministro se retire da disputa e, caso contrário, uma debandada interna pode ocorrer.

A senadora Simone Tebet (MDB) também terá seu desempenho avaliado. Desde que se lançou candidata a presidente até a divulgação da pesquisa terá se passado um mês. Ela apareceu com 2% apenas no último Datafolha.

