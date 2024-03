Novo depoimento de Cid é o maior foco de temor de militares investigados

Apoie o 247

247- Segue intenso o clima de tensão entre militares investigados por arquitetar um golpe de Estado com Jair Bolsonaro após o depoimento do ex-comandante do Exército Freire Gomes à Polícia Federal.

No entanto, o interrogatório que tem causado maior temor entre os militares investigados, é o do ex-ajudante de ordens da Presidência, o tenente-coronel Mauro Cid, informa a jornalista Bela Megale, em sua coluna no jornal O Globo.“Isso porque há, entre os militares alinhados a Bolsonaro, a expectativa é de que, nos novos depoimentos, Cid se debruce sobre o papel de cada integrante do Exército. Há a avaliação de que o ex-ajudante de ordens tentou preservar seus colegas das Forças Armadas envolvidos na trama golpista, mas que o avanço das investigações fará com que esses militares protagonizem um novo capítulo de sua delação”, acrescenta.

