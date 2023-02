Novo diretor da PRF diz que antecessor bolsonarista pode perder aposentadoria após conclusão de processo disciplinar

Apoie o 247

247 — O novo diretor da Polícia Rodoviário Federal (PRF), Antônio Fernando Oliveira, afirmou à GloboNews nesta quarta-feira, 8, que o antecessor dele no cargo, o agente bolsonarista e aposentado Silvinei Vasques, pode perder a aposentadoria após a conclusão do processo disciplinar do qual é alvo.

Silvinei foi exonerado do cargo de diretor-geral da PRF no dia 20 de dezembro do ano passado. Ele é investigado por mobilizar as forças da corporação para realizar operações durante as eleições. As operações foram realizadas principalmente no Nordeste, base eleitoral do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Três dias depois da exoneração, em 23 de dezembro, foi publicada no “Diário Oficial da União” a aposentadoria voluntária a Silvinei Vasques, com o mesmo valor do salário que recebia quando estava na ativa.

“Os processos disciplinares não deixam de ter o andamento devido com a aposentadoria. Eles prosseguem e, em havendo responsabilização do servidor, isso em pena máxima — que seria a exclusão da corporação — ele é revertido em cassação da aposentadoria. O processo não para com a aposentadoria”, disse Antônio Fernando Oliveira em entrevista. “Internamente, existe um processo disciplinar, que está em fase final, pelas informações cartoriais que recebemos”, acrescentou o novo diretor-geral da PRF.

Silvinei Vasques também é réu por improbidade administrativa, pois teria utilizado o cargo, indevidamente, ao pedir votos para a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo o Ministério Público Federal. Ainda, ele é investigado por suposta omissão ao não orientar medidas mais enérgicas para a desobstrução pela PRF de rodovias bloqueadas por bolsonaristas radicais após as eleições de 2022.

