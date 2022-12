Novo diretor da PRF diz que vai reforçar policiamento na posse de Lula

Apoie o 247

ICL

247 - Após exoneração do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, foi exonerado do cargo, e assume o seu lugar o diretor-executivo Marco Territo, de maneira interina. O diretor exonerado é investigado pela Polícia Federal (PF) devido aos bloqueios realizados nas eleições, quando policiais rodoviários federais pararam veículos de eleitores, mesmo com as operações proibidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Territo disse ao Metrópoles que vai dar sequência ao planejamento da corporação, na prestação de contas dos gastos e na elaboração de um plano de estratégia para o dia da posse do presidente eleito Lula da Silva (PT). “Estamos levantando a possibilidade de manifestações, nossa inteligência está trabalhando. Se, porventura, houver informações sobre a probabilidade de manifestação, vamos reforçar o policiamento”, afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.