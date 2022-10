Novo libera apoios no segundo turno, mas se alia a Bolsonaro em ataques ao PT

Apoie o 247

247 - O partido Novo, que no primeiro turno da eleição presidencial teve como candidato Felipe D'Avila, decidiu liberar filiados, dirigentes e mandatários para declararem no segundo turno apoio ao ex-presidente Lula (PT) ou a Jair Bolsonaro (PL).

No entanto, o comunicado emitido pela legenda se alinha a Bolsonaro nos ataques contra o PT e Lula. "O Novo trabalhou muito para oferecer aos brasileiros uma alternativa presidencial contra a polarização entre Lula e Bolsonaro, mas infelizmente sem sucesso. Diante do cenário eleitoral do segundo turno, o partido se vê na obrigação de reforçar seu posicionamento institucional histórico, totalmente contrário ao PT, ao lulismo e a tudo o que eles representam, e libera seus filiados, dirigentes e mandatários, para declararem seus votos e manifestarem seu apoio de acordo com sua consciência e com os valores e princípios partidários".

