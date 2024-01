Novo líder do PSB articula projeto para confiscar bens de golpistas

Apoie o 247

247 - O deputado federal Gervásio Maia (PSB-PB), novo líder do PSB na Câmara, aproveitou o ato que celebrou a vitória da democracia, realizado nesta na segunda-feira (8), para articular a aprovação de um projeto de lei que propõe o confisco de bens de golpistas que tentaram dar um golpe de estado no 8/01/ do ano passado.

De acordo com informações do jornalista Igor Gadelha, no Metrópoles, pela proposta, equipamentos utilizados em crimes contra o Estado Democrático de Direito — como, por exemplo, ônibus cedidos por empresários para levar os manifestantes golpistas a Brasília — seriam apreendidos pela Justiça.

