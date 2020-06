Novo ministro da Educação, Decotelli defende diálogo com entidades e Congresso

"Fazer uma gestão voltada para a Educação e sociedade brasileira, conforme é o marco regulatório da educação. Fazer, em segundo lugar, um melhor diálogo com as entidades representativas de Educação", disse o novo ministro Carlos Alberto Decotelli em entrevista a jornalistas edit

247 - O novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, disse a jornalistas em Brasília nesta quinta-feira (25) que seu trabalho será pautado em "diálogo, gestão e integração operacional". Ele prometeu mais conversa com o Congresso Nacional e com entidades.

Decotelli afirmou que diálogo e gestão foram pedidos de Jair Bolsonaro para o novo comando do MEC. "Fazer uma gestão voltada para a Educação e sociedade brasileira, conforme é o marco regulatório da educação. Fazer, em segundo lugar, um melhor diálogo com as entidades representativas de Educação, as entidades federais, os centros técnicos. Melhor diálogo também com as entidades de classe. Todos aqueles que querem fazer o melhor pela Educação brasileira. Então diálogo, gestão e integração operacional".

Questionado se houve algum pedido de cunho ideológico por parte de Bolsonaro, Decotelli negou e afirmou que sua atuação será completamente técnica. "Não houve nenhuma fala sobre questão ideológica. Eu sou um gestor de finanças e administração".

Ele ainda disse que o MEC adotará, a partir de agora, as mesmas premissas de uma sala de aula: "ouvir, ponderar, analisar, respeitar e prosseguir".

O novo ministro defendeu mais diálogo com o Congresso Nacional, assim como foi feito, segundo ele, em sua gestão no FNDE. "Nós tínhamos um diálogo com o parlamento muito forte na época do FNDE e agora estenderemos esse diálogo também com o parlamento para podermos fazer a avaliação de como caminharemos em relação a proposta parlamentar para a Educação".

Sobre o retorno às aulas em um cenário pós-pandemia, Decotelli falou que "o grande desafio será fazer o mais rapidamente, estamos agora já terminando o primeiro semestre, fazer o planejamento e as etapas que são necessárias para todo o ano, aproveitando já a entrada da próxima semana, quando nós teremos o meio de julho, já no segundo semestre, para poder fazer o cronograma adequado. A reabertura também já temos o aspecto clínico levantado, vamos estudar".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.