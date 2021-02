Novo pedido de impeachment contra Bolsonaro é assinado por ex-presidente da Anvisa

Nova peça, assinada por profissionais de saúde, cientistas e pelo ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina Neto, acusa Bolsonaro de crimes de responsabilidade no enfrentamento da pandemia edit

Revista Fórum - O novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), logo em sua primeira semana no cargo já vai receber um novo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Ao longo da gestão de Rodrigo Maia (DEM-RJ) como presidente da Casa, foram apresentados mais de 60 peças pedindo o afastamento do chefe do Executivo. Nenhuma delas foi analisada.

O novo pedido, segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, deve ser protocolado ainda nesta sexta-feira (5) e é assinado por profissionais de saúde, entre médicos, cientistas, enfermeiros e sanitaristas. Subscrevem o pedido, por exemplo, o fundador e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Gonzalo Vecina Neto, e José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde.

