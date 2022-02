Novo presidente da OAB diz estar disposto a conversar até com Moro, juiz declarado suspeito pelo STF

Apoie o 247

247 - O novo presidente da Ordem de Advogados do Brasil (OAB), o amazonense Beto Simonetti, afirmou que está disposto a dialogar com o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e que ganhou milhões trabalhando para a empresa que trata de recuperação judicial das empresas que ele faliu com a Lava Jato.

Simonetti sucede Felipe Santa Cruz, crítico de Jair Bolsonaro (PL) e do ex-juiz Sergio Moro (Podemos) e cotado para disputar o Governo do Rio de Janeiro pelo PSD. Ele foi candidato único à presidência da Ordem e toma posse nesta terça-feira, 1. Apesar de ser dizer crítica da Lava Jato, afirmou que receberia Moro na OAB.

"Apesar de ele ter feito o que fez com a advocacia brasileira, eu o receberia na Ordem como advogado, o respeitando e aberto para o debate", disse em entrevista à Folha de S.Paulo.

Simonetti é defensor da paridade de gênero nos conselhos da OAB. À Folha, ele também declarou que a Ordem “acertou” ao apoiar o impeachment sem crimes de responsabilidade — portanto, ilegal — da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT), a primeira mulher eleita à presidência do Brasil.

