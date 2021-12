Novo Relatório de Desigualdade Mundial: pandemia aumentou distância entre ricos e pobres

De acordo com o estudo, os 10% mais ricos possuem de 60 a 80% da riqueza nas várias regiões do mundo edit

Por Paulo Henrique Arantes, para o 247 - Acaba de ser lançada a última edição do Relatório de Desigualdade Mundial do Word Inequality Lab, que tem o economista francês Thomas Piketty como diretor. Piketty é autor da mais importante obra literária de economia deste século até aqui, “O Capital no Século XXI”.

Segundo escreveu Piketty em suas redes sociais, “observamos um nível extremo de concentração de riqueza em todo o mundo”. De acordo com o estudo, os 10% mais ricos possuem de 60 a 80% da riqueza nas várias regiões do mundo. Os 50% mais pobres possuem menos de 5%. “A desigualdade de riqueza vem aumentando depois da Covid”, destacou o economista.

A alíquota de rendimento do trabalho das mulheres, ainda de acordo com Piketty, “está muito abaixo de 50% em todas as regiões do mundo; a nível global em 2020, a quota de mulheres é de cerca de 35% (versus 65% para os homens)”.

As desigualdades nas emissões de carbono são extremamente altas a nível global e dentro de cada país e regiões mundiais, mostra o estudo. “Os 50% mais baixos emissores têm níveis de emissão relativamente razoáveis; a prioridade principal deve ser reduzir as emissões dos primeiros 10%”, escreveu Thomas Piketty.

