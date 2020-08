Novo tributo sobre o consumo de Paulo Guedes pode extinguir o Prouni

247 - O novo tributo sobre consumo apresentado por Guedes pode inviabilizar de vez o Prouni. O ensino privado pediu redução pela metade da alíquota de 12% do CBS (Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços), o que pode tirar 600 mil alunos de cursos universitários.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “Guedes levou ao Congresso no mês passado a primeira fase da proposta de reforma tributária do governo, com a criação da Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS) para substituir o PIS e a Cofins. Pelo projeto, a alíquota do novo tributo será de 12% para todos os setores – incluindo serviços –, com exceção dos bancos que pagarão 5,8%.”

A matéria ainda informa que “o setor de ensino privado diz que para não ter aumento nas mensalidades, a alíquota “neutra” para educação deveria ficar entre 5% e 5,5%. “E mesmo assim ainda estaríamos distantes da isenção completa que é aplicada em diversos países”, diz o secretário executivo do Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular e reitor do Centro Universitário UniCarioca, Celso Niskier.”

