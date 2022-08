Núcleo da campanha de Bolsonaro reavalia participação em novos debates

Apoie o 247

247 - O resultado do primeiro debate dos presidenciáveis, exibido pela Band na noite do domingo (28), já levou o núcleo da campanha de Jair Bolsonaro (PL) a reavaliar a participação do atual ocupante do Palácio do Planalto nos próximos confrontos diretos entre os postulantes à Presidência da República da República. Até o momento estão previstos debates na TV Aparecida, no dia 13; no pool é formado pelo SBT, CNN, Veja, Estadão, NovaBrasil FM e Terra, no dia 24; e na Globo, no dia 29 de setembro.

“O QG de campanha do presidente avalia que, se for mantido o formato de garantir a presença de candidatos nanicos, Bolsonaro deve repensar sua participação. Na avaliação de um aliado, candidatos com pontuação inexpressiva ‘não têm nada a perder e, portanto, partem para o ataque de presidenciáveis’ com chances reais”, diz reportagem da coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo.

Ainda segundo a reportagem, “uma das jogadas que irritou parte do bolsonarismo, por exemplo, foi a dobradinha entre as senadoras Simone Tebet e Soraya Thronicke, que se uniram nas críticas ao presidente”.

