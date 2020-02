Núcleo de Políticas para as Mulheres rebate fala preconceituosa de Guedes: tem ódio ao povo brasileiro

O núcleo de Acompanhamento de Políticas para as Mulheres condenou mais uma fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que, em discurso nesta quarta-feira (12), disse que “Doméstica ia para Disney com dólar barato” e que “era uma festa danada”. "Guedes evidencia sua mentalidade escravocrata, seu verdadeiro ódio ao povo brasileiro", diz o núcleo edit

247 - O núcleo de Acompanhamento de Políticas para as Mulheres, em nota, condenou mais uma fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que, em discurso nesta quarta-feira (12), disse que “Doméstica ia para Disney com dólar barato” e que “era uma festa danada”. "Guedes evidencia sua mentalidade escravocrata, seu verdadeiro ódio ao povo brasileiro", diz o núcleo.

Veja a íntegra da nota:

Paulo Guedes, ministro da Economia de Bolsonaro, mais uma vez evidenciou o projeto racista, classista e misógino do atual governo: sua declaração de que o dólar alto é “bom pra todo mundo”, porque quando o real estava mais valorizado era uma “festa danada”, pois empregadas domésticas iam à Disney é asquerosa.

A fala de Guedes evidencia sua mentalidade escravocrata, seu verdadeiro ódio ao povo brasileiro e seu completo desrespeito a quem realmente trabalha no país. O projeto que defende, pelo contrário, é para enriquecer seus amigos banqueiros e especuladores internacionais.

Em 2015, foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff a Lei Complementar 150, conhecida como PEC das Domésticas, que finalmente reconheceu os direitos das trabalhadoras domésticas, igualando-os às conquistas obtidas na Consolidação da Leis do Trabalho (CLT). O cinismo do ministro é ultrajante.

O Núcleo de Acompanhamento de Políticas para as Mulheres - NAPP Mulher repudia veementemente as absurdas declarações de Paulo Guedes, bem como o projeto de fome e ódio que o governo Bolsonaro tenta implementar no Brasil.

12 de fevereiro de 2020

NAPP Mulher - Núcleo de Acompanhamento de Políticas para as Mulheres