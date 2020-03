Número 2 da Secom é diagnosticado com coronavírus

O secretário-adjunto da Comunicação da Presidência, Samy Liberma, é o braço-direto do chefe da Secom, Fábio Wajngarten, o primeiro ser infectado, após viagem com Jair Bolsonaro aos Estados Unidos edit

247 - O secretário-adjunto da Comunicação da Presidência, Samy Liberman, também foi confirmado com o coronavírus, de acordo com membros do Palácio do Planalto. A informação é do jornal O Estado de S.Paulo.

Ele é o braço-direto do chefe da Secom, Fábio Wajngarten, o primeiro ser infectado, após viagem com Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Agora aumenta para sete o número de pessoas confirmadas com a Covid-19 que estiveram próximas ao presidente Jair Bolsonaro.