Número de assassinatos cresce 6% no primeiro semestre

Apesar das medidas de isolamento social impostas pelos estados para enfrentar a pandemia do novo coronavírus, o Brasil registrou 22.680 mortes violentas no primeiro semestre, contra 21.357 no mesmo período de 2019

247 - O número de homicídios no Brasil cresceu 6% ao logo do primeiro semestre quando em comparação com o mesmo período do ano passado. O aumento do número de mortes violentas no país aconteceu durante a pandemia do novo coronavírus, em meio as medidas de isolamento social adotadas pelos estados para conter o avanço da Covid-19.

Segundo dados do índice nacional de homicídios, elaborado pelo G1, foram registradas 22.680 mortes violentas em todo o país, contra 21.357 no mesmo período de 2019.

A alta no índice, que registrava dois anos consecutivos de queda, foi puxada pela Região Nordeste. Ali, o número de mortes violentas subiu 22,4% no primeiro semestre,

Nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, o número de assassinatos foi menor que registrado no primeiro semestre do ano passado.

