Número de desempregados explode em meio à pandemia e desgoverno, diz IBGE

247 - O número de desempregados no Brasil diante da pandemia da Covid-19 cresceu 31% em 12 semanas, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Cerca de 3,1 milhões de brasileiros perderam postos de trabalho no período. A reportagem é do portal G1.

No início do levantamento, que aconteceu em maio, cerca de 9,8 milhões de brasileiros estavam desempregados. No começo do segundo trimestre de julho, foram registrados 12,9 milhões de brasileiros desempregados, 550 mil a mais que na semana anterior, quando o contingente somava 12,3 milhões aproximadamente, acrescenta a reportagem.

O IBGE também apontou que a taxa de desocupação ficou em 13,7% na penúltima semana de julho, com alta considerável frente à primeira semana de maio (10,5%).

O levantamento realizado entre os dias 19 e 25 de julho é da Pnad Covid19, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.

