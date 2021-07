Número de divórcios bate recorde no Brasil durante a pandemia

247 - A pandemia de Covid-19, desde que começou no Brasil, em março de 2020, tem deixado muitas marcas de dor e saudade em quem tem perdido seus familiares para a doença, mas também evidenciado outro dado: o fim de relacionamentos. De acordo com levantamento feito pelo Colégio Notarial do Brasil — Conselho Federal (CNB/CF), o segundo semestre de 2020 revelou o maior número de divórcios já registrados em cartórios no Brasil. Foram 43,8 mil processos contabilizados O número foi 15% maior em relação ao mesmo período de 2019.

De acordo com a publicação do jornal O Globo , o recorde foi constatado em 22 estados e no Distrito Federal. Outro destaque do levantamento é que quase 20% das separações no Brasil já são feitas por meio de cartórios de notas, evitando burocracias e mais aborrecimentos futuros.

Em 2021 o time dos divorciados só tem crescido. Nos cinco primeiros meses do ano já foram registradas 29.985 contra 23.621 de janeiro a maio do ano passado, crescimento de 26,9% no mesmo período. São Paulo ocupa o primeiro lugar do ranking, seguido do Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

